Jandarma sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı

Iğdır’a bağlı Taşburun Köyünde Jandarma ekipleri yoğun kar yağışının ardından yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Taşburun köyü Jandarma komutanlığı personelleri, kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorluk çeken sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı. Zorlu geçen kış şartları nedeni ile yem bulmakta zorlanan sokak hayvanları için Jandarma ekipleri seferber oldu. Sokak hayvanlarının aç kalmaması için doğaya yem bırakıldı.