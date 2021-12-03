Jandarma minik yürekleri unutmadı

Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Iğdır merkeze bağlı Kavaktepe İlköğretim Okulunda çocuklara çeşitli hediyeler verilerek, saç kesimi yapıldı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında, Kavaktepe İlköğretim Okulunda okuyan öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek saç kesimi yapıldı. Jandarma tarafından eğitimli Köpekler ile gösteri, zırhlı araçlar ve teçhizatların tanıtımı yapıldı. Jandarmada görevli bayan ve erkek kuaförler tarafından öğrencilerin saç kesimi yapılarak öğrencilere defter, boyama kitabı, mont, pijama takımı ve içlik hediye edildikten sonra program sona erdi.