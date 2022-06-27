Iğdır’da yaralı leylek tedavi altına alındı

Iğdır’ın Halfeli beldesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı leylek tedavi altına alındı.

Iğdır’ın Halfeli beldesinde vatandaşlar yaralı halde bir leylek buldu. Vatandaşlar Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Beldeye giden ekipler leyleğin kanadında hafif şekilde yaralandığını tespit etti. Leyleği teslim alan ekipler leyleğin bakım ve beslemesini yaptı. Bakım ve beslemesi yapılan leyleğin tekrar doğaya bırakılacağı öğrenildi.