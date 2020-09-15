banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Eviniz için en uygun kombiyi nasıl seçersiniz?
Eviniz için en uygun kombiyi nasıl seçersiniz?
Altın haftaya güçlü bir başlangıç yaptı
Altın haftaya güçlü bir başlangıç yaptı
Bağışıklık sistemini güçlendirecek öneriler
Bağışıklık sistemini güçlendirecek öneriler
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?
ALTIN VE DÖVİZDE SON DURUM NE?

Iğdır’da tarihi eser kaçakçılığı: 1 gözaltı

IĞDIR'DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI: 1 GÖZALTI

IĞDIR 15.09.2020, 12:10
2
Iğdır’da tarihi eser kaçakçılığı: 1 gözaltı

Iğdır’da Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu bin 5 adet sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Tuzluca İlçesi Gaziler Köyü bölgesinde tespit ve takibi yapılan bir araçta bin 5 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi.

Kaçakçılık olayına karışan 1 kişi gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

Yorumlar (0)
banner378
28°
açık
Namaz Vakti 15 Eylül 2020
İmsak 05:11
Güneş 06:38
Öğle 13:04
İkindi 16:35
Akşam 19:21
Yatsı 20:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Göztepe 1 3
2. Karagümrük 1 3
3. Beşiktaş 1 3
4. Galatasaray 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Antalyaspor 1 3
7. Hatayspor 1 3
8. Erzurumspor 1 3
9. Fenerbahçe 1 3
10. Kayserispor 1 3
11. Konyaspor 0 0
12. Ankaragücü 1 0
13. Çaykur Rizespor 1 0
14. Kasımpaşa 1 0
15. Gaziantep FK 1 0
16. Trabzonspor 1 0
17. Gençlerbirliği 1 0
18. Başakşehir 1 0
19. Sivasspor 1 0
20. Malatyaspor 1 0
21. Denizlispor 1 0
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 1 3
2. Balıkesirspor 1 3
3. Altınordu 1 3
4. Ümraniye 1 3
5. Adanaspor 1 3
6. Ankara Keçiörengücü 1 3
7. Ankaraspor 1 3
8. Akhisar Bld.Spor 1 1
9. Altay 1 1
10. Samsunspor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Bandırmaspor 1 0
13. Boluspor 1 0
14. Eskişehirspor 1 0
15. İstanbulspor 1 0
16. Bursaspor 1 0
17. Giresunspor 1 0
18. Menemen Belediyespor 1 0
Takımlar O P
1. Arsenal 1 3
2. Leicester City 1 3
3. Newcastle 1 3
4. Wolverhampton 1 3
5. Liverpool 1 3
6. Crystal Palace 1 3
7. Everton 1 3
8. Aston Villa 0 0
9. Brighton 0 0
10. Burnley 0 0
11. Chelsea 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Leeds United 1 0
15. Southampton 1 0
16. Tottenham 1 0
17. Sheffield United 1 0
18. West Ham 1 0
19. Fulham 1 0
20. West Bromwich 1 0
Takımlar O P
1. Valencia 1 3
2. Granada 1 3
3. Osasuna 1 3
4. Real Betis 1 3
5. Huesca 1 1
6. Real Sociedad 1 1
7. Real Valladolid 1 1
8. Villarreal 1 1
9. Celta de Vigo 1 1
10. Eibar 1 1
11. Atletico Madrid 0 0
12. Barcelona 0 0
13. Elche 0 0
14. Getafe 0 0
15. Real Madrid 0 0
16. Sevilla 0 0
17. Deportivo Alaves 1 0
18. Levante 1 0
19. Athletic Bilbao 1 0
20. Cádiz 1 0