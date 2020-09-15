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Iğdır’da tarihi eser kaçakçılığı: 1 gözaltı
IĞDIR'DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞI: 1 GÖZALTI
IĞDIR 15.09.2020, 12:10
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Iğdır’da Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu bin 5 adet sikke ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Tuzluca İlçesi Gaziler Köyü bölgesinde tespit ve takibi yapılan bir araçta bin 5 adet tarihi eser niteliğinde sikke ele geçirildi.
Kaçakçılık olayına karışan 1 kişi gözaltına alınarak yasal işlem başlatıldığı açıklandı.
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