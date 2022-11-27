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Iğdır’da okuma yazma kursu ilgi görüyor
Iğdır’da kadınlara yönelik açılan okuma yazma kursu ilgi görüyor.
IĞDIR 27.11.2022, 13:50
Iğdır’da kadınlara yönelik açılan okuma yazma kursu ilgi görüyor.
Iğdır’da okuma yazma bilmeyen kadınlara yönelik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kurslar açmaya devam ediyor. Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan okuma yazma kurslarında kadınlar okuma yazma öğrenerek hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyorlar. Okuma yazma kursunu başarı ile tamamlayan kursiyerlere eğitim sonunda sertifika verilecektir.