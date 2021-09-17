Iğdır’da okul kantinleri denetlendi

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul kantinlerinde denetim yapıldı.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2021-2022 yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, il sınırlarında bulunan eğitim kurumlarında faaliyet gösteren kantinleri denetledi. Kontrollerde, bakanlığın yasak ettiği, çocukların sağlığını tehdit edebilecek merdiven altı üretilen, açıkta veya menşei belirsiz ya da tarihi geçmiş ürün satışı olup olmadığı incelendi.

Çocukların sağlığını korumak amacıyla okul kantinlerinde ve okul çevrelerinde gıda satışı yapan işyerlerine yönelik uygulama ve denetimlerinin belirli periyotlarda ve aralıksız devam edeceği belirtildi.

Müdürlük yaptığı açıklamada, "Bozuk ve zararlı olduğunu düşündüğünüz ürünleri Alo 174 Gıda Şikayet Hattını arayarak ihbar ediniz" ifadelerini kullandı.