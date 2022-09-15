Iğdır’da okul kantinleri denetlendi

Iğdır’da eğitim ve öğretim sezonunun açılmasıyla birlikte ekipler okul kantinlerinde hijyen ve sağlıklı gıda satışı denetimleri gerçekleştirdi.

Iğdır’da eğitim ve öğretim sezonunun açılmasıyla ekipler okul denetimlerine devam ediyor. Kantin işletmecilerine görülen eksikliklerin giderilmesi için gerekli uyarılarda bulunuldu. Ekipte bulunan yetkililer fiyat tarifesinin uygunluğu, yasal mevzuata uygun olmayan yönler olup olmadığı açısından incelemelerini tamamladı.