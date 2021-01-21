Iğdır’da kar ve buzla mücadele çalışmaları

Iğdır Belediyesi ekipleri kent genelinde yağan kar sonrası yolların buzlanmaması için çalışma başlattı.

Iğdır Belediyesi Fen İşleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler kent genelinde çalışma başlattı. Yağan kar sonrası yolların buzlanmaması için mücadele eden ekipler, il genelinde bulunan cadde, sokak ve kaldırımlarda tuzlama ve temizlik çalışmaları yaparak gece gündüz demeden aralıksız çalışıyor.