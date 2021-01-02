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Iğdır’da gıda denetimleri aralıksız devam ediyor
Iğdır’da vatandaşların sağlığı için denetim ve çalışmalar ekipler tarafından aralıksız devam ediyor.
IĞDIR 02.01.2021, 11:02
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Iğdır’da vatandaşların sağlığı için denetim ve çalışmalar ekipler tarafından aralıksız devam ediyor.
Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlerine devam ederken, hayvan sağlığı ekipleri de aşı çalışmaları için hafta sonu sahada ve aralıksız görev yapıyor.Yapılmakta olan çalışmalarla ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, “Covit-19 pandemi ve kısıtlaması dolayısı ile halkımızın sağlığı daha çok önem arz etmekte olup, hafta sonları da aralıksız çalışmalar devam etmektedir. Yaklaşmakta olan yılbaşı sebebi ile de denetimleri artırmış durumdayız. Gıda kontrol ekiplerimizce gıda üretim ve satış yerleri denetlenmektedir. Bakanlığımız ve Valiliğimizin talimatlarıyla yılbaşı öncesi otel, restoran, kuruyemişçiler, alkollü içecek ve hindi satış yerleri başta olmak üzere diğer gıda üretim ve satış yerleri denetlenmektedir. Ayrıca Aşı ve küpe çalışmalarımıza da ara vermeksizin devam etmektedir” dedi.
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