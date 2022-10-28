Iğdır’da fener alayı ve havai fişek gösterisi yapıldı

Cumhuriyet’in ilanının 99. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Iğdır’da fener alayı yürüyüşü ve havai fişek gösterisi yapıldı.

Cumhuriyetin ilanının 99. yıl dönümü yurt genelinde büyük bir coşku ile kutlanıyor. Iğdır Valiliği tarafından düzenlenen fener alayı ve havai fişek gösterisi saat 19:23’te vatandaşların Belediye Meydanı’nda bir araya gelmesi ile başladı. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile Vali yolu olarak bilinen alana kadar yürüdü. Yolun sonunda vatandaşlar bir araya geldikten sonra havai fişek gösterisi yapıldı. Yapılan fener alayı ve havai fişek gösterisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Düzenlenen programa Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, kamu, kurum ve kuruluşları müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.