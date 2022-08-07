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Iğdır’da dron destekli trafik denetimi

Iğdır’da polis ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

IĞDIR 07.08.2022, 13:14
Iğdır’da dron destekli trafik denetimi

Iğdır’da polis ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından trafik akışının yoğun olduğu ve trafik kazalarının yaşanabileceği bölgelerde dron destekli denetim gerçekleştirildi. Kontrollerde trafik kurallarını ihlal eden sürücüler dron ile tespit edildi. Araçları kontrol eden ekipler, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri kullanmama ve seyir halinde cep telefonuyla konuşma, hatalı sollama, ters şeritten gitme gibi trafik kurallarını ihlal eden sürücülere cezai işlem uyguladı. Ekiplerin kent genelinde trafik kazalarının meydana gelmemesi için dron destekli kontrollerine devam edeceği öğrenildi.

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