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Iğdır’da çöp konteynerleri yıkanıyor
IĞDIR'DA ÇÖP KONTEYNERLERİ YIKANIYOR
IĞDIR 04.09.2020, 08:54
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Iğdır Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından şehrin farklı yerlerinde bulunan çöp konteynerleri sabunlu suyla yıkanıyor.
Iğdır Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü vatandaşların daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamaları için şehrin farklı yerlerinde bulunan çöp konteynerlerini sabunlu su ile yıkamaya devam ediyor. Iğdır genelinde de eskiyen çöp konteynerlerinin büyük bir kısmı ise yenilendi. Çin’in Vuhan Kenti’nde ortaya çıkan ve ortalığı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) dolayısıyla temizliğin daha da önemli olduğu bu günlerde yetkililer, çöpleri konteynerlerin içerisine atılmasını, çevreye gelişi güzel rast gele çöp atılmamasını istediklerini belirttiler.
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