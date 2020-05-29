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Iğdır’da aylar sonra cuma namazı kılındı

IĞDIR’DA NORMALLEŞME SÜRECİ KAPSAMINDA İLK KEZ CUMA NAMAZI KILINDI.

Iğdır’da aylar sonra cuma namazı kılındı

IĞDIR’DA NORMALLEŞME SÜRECİ KAPSAMINDA İLK KEZ CUMA NAMAZI KILINDI.

29 Mayıs 2020 Cuma 14:06
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Iğdır’da aylar sonra cuma namazı kılındı

Iğdır’da normalleşme süreci kapsamında ilk kez cuma namazı kılındı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında cuma namazı kılmak yasaklanmış, normalleşme planları kapsamında bugün ilk kez cemaatle birlikte cuma namazı kılındı.

“Sosyal mesafeye uygun saf düzeni uygulandı”

Iğdır Merkez Yeraltı Çarşısı üzerinde sosyal mesafe kuralına uygun olarak bir metre aralıklarla cemaatin saf düzeni alması sağlandı. Belli noktalardan giriş alınırken, el dezenfektanı ve maske dağıtıldı.

Iğdır İl Müftüsü Mustafa Tekin, “Namazdan önce bir kaç duyuru yapacaktım fakat, herkesin sosyal mesafe ve kurallara uyarak cuma namazına geldiğini görünce takdir ettim. İlerde inşallah camilerimize de kavuşacağız. cuma namazı bittikten sonra sosyal mesafeye dikkat edip, musafaha etmeden çıkış noktalarından düzenli bir şekilde çıkalım” dedi.

Kılınan cuma namazı sonrası cemaat sosyal mesafe kurallarına uyarak çıkış noktalarından yetkiler tarafından verilen dezenfektanları kullanarak dağıldı.

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