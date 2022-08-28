Iğdır’da av kontrol faaliyetleri devam ediyor

Av sozunun başlamasıyla birlikte Iğdır’da ekipler av kontrol faaliyetine başladı.

Doğa Koruma ve Mili Parklar Iğdır Şubesi ekipleri tarafından kaçak avcılara yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Av koruma ve kontrol ekipleri kent genelinde denetim yaparak, yaban hayatının takibi ve korunması amacıyla denetimlerine devam ediyor. Denetimlerin kesintisiz bir şekilde devam edeceği öğrenildi.