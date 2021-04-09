Iğdır’da aşı küpe ve hayvan tespit çalışmaları devam ediyor

Iğdır’da hayvan sağlığının korunması ve kaçak hayvanların önüne geçmek için aşı,küpe ve hayvan tespit çalışmaları devam ediyor.

Baharın gelmesi ve yaylacı hayvan yetiştiricilerin yakın zamanda hayvanlarını otlatmak için yaylalara çıkaracak olmasından dolayı Iğdır İl ve Orman Müdürlüğü ekipleri çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Hayvan Sağlığı ekipleri hayvan yetiştiricilerin mağduriyet yaşamamaları için daha titiz ve hızlı bir çalışma sergilerken hayvan tespit çalışmalarını da sürdürüyor. Ekipler ayrıca yetiştiricilere Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bakanlığının verdiği desteklemeler hakkında da bilgiler verdi.