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Iğdır’da alt yapı yenileniyor

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, alt yapı ve yol genişletme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, çalışmaların sonunda kentin rahat bir nefes alacağını belirtti.

IĞDIR 13.10.2021, 09:08
Iğdır’da alt yapı yenileniyor

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, alt yapı ve yol genişletme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, çalışmaların sonunda kentin rahat bir nefes alacağını belirtti.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, devam eden altyapı çalışmaları ile ilgili İhlas Haber Ajansı’na (İHA) bilgi verdi. Alt yapı ve yol genişletme çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini ifade eden Sarıibrahim, “Altyapı çalışmalarını parça parça yapamazsınız. Çünkü bütün sistem birbirine bağlı çalışıyor ve bizde ona göre ilerliyoruz. Kentin taşıyıcı ana hatlarını bir kerede bitirmeden ve o ana hatlara kılcal damar misali ekleme yapmadan ilerleyemiyoruz. Çalışmaların biraz uzun sürmesinin sebebi ise eski sistemin bazı yerlerinde deformelerin olması ve kopmasıdır. Biz bunların da onarımını yaparak vatandaşımızı mağdur etmeden titizlikle ilerliyoruz” dedi.

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