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Iğdır’da Ahilik Haftası kutlamaları

Iğdır’da Ahilik Haftası kapsamında Kültür Merkezinde kutlama programı düzenlendi.

IĞDIR 14.09.2021, 14:09
Iğdır’da Ahilik Haftası kutlamaları

Iğdır’da Ahilik Haftası kapsamında Kültür Merkezinde kutlama programı düzenlendi.

Yüzyıllarca Türk Esnaf Birliğini ve ekonomisini düzenleyen Ahilik Kuruluşunun devamını sağlamak için her yıl düzenlenen Ahilik Haftası için Iğdır’da program düzenlendi. Iğdır Kültür Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Program daha sonra Ahilik ile ilgili kısa tarihçenin okunması ve sinevizyon gösterisi ile devam etti. Programda yılın Ahisi seçilen Servet Murgul’un hayatının kısa filmi izletildi.

Programda konuşan Iğdır Valisi H. Engin Sarıibrahim, toplumun nabzını tutan yönlendiren bir Ahilik kültürünün olduğunu belirterek, “Geleceğe dair umudumuz olan gençlere hem geçmişte taşıdığımız bu değerleri hem de geleceğin yeni dünyasını örtüştürüp bu gençlere vermek zorundayız. Onların ellerinde önlerinde tamamen kendilerine yabancı olan bir kültürü bir medeniyeti, unsuru değil onlara gerçekten kendi atalarının, dedelerinin Osmanlı toplumunda Anadolu topraklarında, Balkanlarda yaptıkları, gösterdikleri merhameti, iyi niyeti, şefkati ve güzelliği göstermek zorundayız” dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar arasından ilin Ahisi, çırağı ve kalfasına ödüller verildi. Daha sonra program, ahilik pilavının dağıtımı ile son buldu.

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