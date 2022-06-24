Iğdır’da ‘2022 kayısı tanıtım ve hasat günleri’ başladı

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından her yıl düzenlenen “Iğdır kayısısı tanıtım ve hasat günleri” başladı.

"Doğu’nun Çukurova’sı" olan Iğdır’da sarı altın olarak adlandırılan ve coğrafi işareti alınan kayısının hasadının başlamasıyla birlikte ‘2022 kayısı tanıtım ve hasat günleri’ programı düzenlendi. Küllük köyünde düzenlenen programda konuşma yapan Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, “Hem tarım parkı projesinde hem de bundan sonra yapacağımız hububat, tohum desteği projelerinde biz kurumlar olarak İl Özel İdaresi, İl Belediyemiz ve Tarım Müdürlüğümüz ortak çalışıyoruz. Ne kadar çok proje desteği ortaya koyabilirsek o kadar fazla vatandaşımıza yardımcı olduğumuzu düşünüyorum. Kayısı bu yıl ilimize 700 milyonluk bir girdi sağlayacak. Hayırlı bir hasat dönemi diliyorum. Emeğiyle toprağa hayat veren tüm çiftçimizin hasadı bereketli olsun” dedi.

Her yıl geleneksel olarak yapılan kayısı yeme yarışmasında da renkli görüntüler oluştu. Yarışmacılar birinci olmak için çaba gösterdi. Yarışmada en hızlı kayısı yiyen Orhan Karakaş isimli yarışmacı bin liralık çeki Vali Sarıibrahim’in elinden aldı. Ayrıca en iyi kayısı yetiştiricilerine de çeşitli ödüller verildi. Program Kafkas Halk Oyunu ve yöresel halk oyunları ile sona erdi.