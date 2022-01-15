Iğdır’da 1990’lı yıllardan gelen tapu tahsis sorunu çözüldü

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim, 1990’lı yıllardan süregelen ‘Tapu Tahsis Sorunu’nu çözdüklerini açıkladı.

Iğdır Belediyesi, şehirde uzun yıllardır bir sorun halinde günümüze kadar gelen ‘Tapu Tahsis Belgeleri’ ile ilgili bir çalışma başlattı. Yapılan çalışma ile sorunlu olan yaklaşık 400 kişinin yerlerinin tapu tahsis belgeleri kendilerine verilecek.

‘Bu çalışmanın bir parçası olduğum için sevinçliyim’

40 yıldan fazla zamandır şehrin çözülemeyen meselelerinden olan tozlu raflarda kalan ve günümüze kadar unutulan tapu tahsis meselesini çözdükleri için mutlu olduğunu belirten Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Engin Sarıibrahim,” 1984 yılından beri tapu tahsis belgeleri ile ilgili yasal düzenlemeler yapılıyor. Bu belgelerin gerçekten tahsis belgeleri olan kişilerin mülkiyetlerin kendilerine devretmesiyle ilgili düzenlemeler var, kanuni süreçler var bunun içerisinde. Ama bugüne kadar çeşitli sebeplerle, yapılmadı, yaklaşık bizde bir yıla yakındır hukuki olarak bunu nasıl çözebiliriz, diye bir araştırma yapıyoruz. Yaptığımız çalışmalar içinde yaptığımız imar planlarının bunları çözmek için karşılar mı karşılamaz mı bunu çözmeye çalışıyoruz. Hukuki olarak insanların haklarına hukuklarına sahip çıkmak gerekiyor. Biz belediyeye geldiğimizde 200-250’ye yakın bir başvuru vardı. İnsanlar hep gelip gidiyorlardı. Tapu tahsis belgelerimizi ne zaman devredeceksiniz nasıl olacak, diye. İmar düzenlemeleri eksik olduğundan dolayı 18 düzenlemeleri eksik olduğundan dolayı biz bunlara başlayamadık, yapamadık. Ama bugün biz belediye meclisinin aldığı karar ile bizim yaptığımız değerlendirme sonucu biz Iğdır merkezinde, Iğdır Belediye sınırları içinde tapu tahsis belgeleri ile ilgili süreci bu hafta başlattık. Bu hafta 4 tane tapu tahsis belgesinin devrini sağlayacağız. Tapu tahsis belgeleri olanlara mülkiyet devrini toptan kalan haklarını da satın alma yoluyla tekrar devir alma yoluyla biz bunları alacağız. Bu çalışmanın bir parçası olduğum için sevinçliyim. Biz bu tapu tahsis belgeleri olan 400 kişi olduğunu tahmin ediyoruz. Onların varisleri ile birlikte biz bunların haklarını önümüzdeki yaz ayı içerisinde en kısa zaman dilimi içinde biz bu devirleri sağlayacağız. Kişilerin tapu tahsis belgelerinden kaynaklanan mülkiyet haklarını tapuya çevireceğiz. Milli emlak ve Belediye ortak girişimi ile bunu yapıp haklarını vereceğiz. Burada asıl mesele tapu tahsis belgeleri ile ilgili sah imar planları olarak kabul edilmesi ile çözülmüş oluyor. 1990 yıllarından beri bu mesele Iğdır merkezin bir meselesi. Iğdır genelinde yaptığımız imar planın bir parçası olarak insanlarımızı tapularına kavuşturmanın bir memnuniyetini yaşıyorum. Bunlara vesile olan herkese teşekkür ediyorum, Rabbim bizi utandırmasın. Tamamını hukuki çerçevede verip bu konuyu bitirelim. Devlet meseleleri sürüncemede bırakmaz” dedi.

‘Iğdır’ın en önemli sorunu imar planıdır’

Iğdır’ın bir imar plan sorunu olduğunu belirten Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Sarıibrahim, “Bu şehrin en önemli sorunu imar planıdır. İmar faaliyeti dediğimiz meselede gerçekten 18 uygulamalarının bitmesi ile olacaktır. 18 uygulaması bitmemiş parseller var. 18 uygulaması bitmemiş bir parselde hukuki bir yapılaşmanın çıkma ihtimali yoktur. Bu şehrin imar planı sorunun bitmesi gerekiyor. Ben uzun vadeli bir söz vermek istemiyorum. Biz bazı yerlerimizin tapularını bitirdik. Atatürk Mahallesi, Eski Kışla Mahallesi olan yerde dönem dönem yapılmış imar planları var. Bunların çoğu eksik biz ek olarak plan revizyonunu bitirdik. Şubat meclisinde askıya çıkaracağız. Mart ayında da bu meseleyi tamamlamış olacağız. Söğütlü ve 14 Kasım Mahallesi ile ilgili olarak yaklaşık 110 hektarlık alan var plan revizyon ve 18 uygulaması üzerinde çalışıyoruz. Bunu da Nisan meclisine yetiştirip askıya çıkartıp plan revizyonu ve 18 uygulamasını bitireceğiz. En son olarak Özgür, Söğütlü ve Konaklı Mahalleri var. Onlar üzerinde de plan çalışmalarımızı yaptık. Özellikle Konaklı ve 7 Kasım mahalleleriyle ilgili çalışmalar bittiğinde ne kadar özverili çalıştığımızı herkes görecek. Yaz aylarında bu mahallelerdeki çalışmalarımızı da bitirmiş olacağız” dedi.