Iğdır’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Iğdır’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk sunuldu.

Iğdır’da düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer ile çok sayıda kurum çalışanı katılım sağladı. Programda Atatürk anıtına çelenk sunumu ise Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer tarafından yapıldı. Program saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.