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Iğdır’da 15 Temmuz Şehitleri anısına fidan dikildi
IĞDIR’DA 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANISINA FİDAN DİKİLDİ
IĞDIR 15.07.2020, 19:22
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Iğdır’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleşen etkinlikte fidan dikimi yapıldı.
Programa Iğdır Valisi/Belediye Başkanı V. H. Engin Sarıibrahim, Ağır Ceza Reisi Ramiz Murat Vural, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Jandarma Albay Erdinç İnel Baş Savcı Oğuz Şükrü Ener, Kurum müdürleri ile Şehit, Gazi aileleri ve vatandaşlar katıldı.
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