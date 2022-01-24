Iğdır Patlıcan reçeli coğrafi işaret alarak tescillendi

Iğdır’da yöresel bir lezzet olarak yer alan patlıcan reçeli coğrafi işaret alarak tescillendi.

Iğdır’da genellikle sonbaharda yapılıp kışın tüketilmek üzere saklanan patlıcan reçeli yapılan çalışmalar sonucu coğrafi işareti aldı. Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün Nisan 2020’de başvurduğu coğrafi işaret başvurusu olumlu sonuç verdi. Iğdır Patlıcan reçeli de coğrafi işaret alan yöresel tatlar arasında yer aldı.