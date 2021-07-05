Hayvancılık işletmesi inşaat çalışmaları incelendi

Iğdır merkez Alikamerli Mahallesi kırsalında yapımı devam eden büyükbaş hayvancılık işletmesi ahır çalışmaları yerinde incelendi.

Iğdır’da işletme sayıları ve kapasitelerinin artırılması yönünde Bakanlıkca yürürlüğe giren yüzde 50 hibe desteklerinden çiftçilerin daha iyi ve yeterince faydalanabilmeleri için ziyaret ve bilgilendirmeler yapıldı.

Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu, “Ahır, ağıl yapımı ve kapasite artırımları, alet ekipman alımları için Bakanlığımızca yeni uygulamaya konulan yüzde 50 hibe destekli projelerden yetiştiricilerimizin faydalanması ve İlimiz tarım ve hayvancılığının modern ve ileri seviyelere yükselmesi bizleri mutlu edecektir. Yapılacak müracaatlarda teknik ekiplerimiz her türlü yardım ve bilgilendirmeyi yapmaktadır” dedi.