Gülbey: “ASİMDER Ermeni lobisinin planlarını bozdu”

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, ASİMDER Genel Merkezi ile Azerbaycanlı İş İnsanı Mübariz Mansimov’un üzerine Ermeni lobisinin yaptığı gizli planların bozulduğunu ve tüm çabalarına rağmen ASİMDER Genel Merkezinin kapatılmadığını, Azerbaycanlı İş İnsanı Mübariz Mansimov’un da serbest kalacağını söyledi.

Türk adaletine sonsuz güvenlerinin olduğunu ve Türkiye’nin hiçbir zaman Ermeni lobisinin gizli planlarının tutmayacağını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “ASİMDER’i kapatmak ve bölgede pasifleştirmek isteyen Ermeni lobisine hizmet eden FETÖ terör örgütü şüphesi olan bürokrat ve diplomatların çabaları devletimizin yüce adaletine takılarak bozulmuştur. Bir yıldır sözde FETÖ terör örgütü üyesi iftiralarıyla tutuklu yargılanan Azerbaycanlı İş İnsanı Mübariz Mansimov’da 5 Mart’ta yapılacak mahkemesine savcılık tahliye talebiyle sevk ederek yine Ermeni lobisi ve FETÖ terör örgütünün sinsi planları boşa çıkartmıştır. Ülkemizin ekonomisinin tamda düzeldi denildiği zamanda iş insanları bu şekilde mağdur etmek Türkiye’nin ekonomisine darbe vurmaktır. İş başındaki hükümeti zora sokmak için hesaplanmış sinsi bir plandır. Yüce Türk adaleti ve onun temsilcisi Savcı - Hakimlerimiz iş insanı Mübariz Mansimov’u tahliye ederek gerekli cevabı verecektir. ASİMDER Genel merkezi olarak yüce Türk adaletine sonuna kadar güveniyoruz” dedi.

Azerbaycan’da 15 Temmuz darbesi gibi bir olay yaşamak istemiyorsa içindeki FETÖ terör örgütü yapılanmasını çökertmesi gerektiğine değinen Gülbey, “Türkiye’den sora FETÖ terör örgütünün güçlü bir şekilde yuvalandığı ülke Azerbaycan’dır. Ermeni Diasporasına hizmet eden bu FETÖ yapısı, ASİMDER Genel Merkezinin Azerbaycan devlet kurumlarından ortak faaliyet yapmasının önünü kesmişlerdir. Aynı şekilde de kendilerine hizmet etmeyen Azerbaycanlı iş insanlarını böyle iftiralarla Türk adalet organlarına gizli tanık olup yalan ifadeler vererek yanıltma peşine düşmüşlerdir. Hedefleri ise, Sivil toplum kuruluşları ile iş insanlarını bu asılsız suçlamalar ve zorlamalarla hükümete ve devlete karşı kışkırtmaktır. Devletimiz ve yöneticileri ile yüce Türk adaleti böyle dik durdukça bu sinsi ve gizli planlar tutmayacaktır” şeklinde konuştu.