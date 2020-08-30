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Büyük Zafer’in 98’inci yılı Iğdır’da da kutlandı
BÜYÜK ZAFER’İN 98’İNCİ YILI IĞDIR’DA SADE TÖRENLE KUTLANDI
IĞDIR 30.08.2020, 12:05
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Iğdır’da Büyük Zafer’in 98’inci yılı 30 Ağustos Zafer Bayramının yıl dönümü kutlandı.
Zübeyde Hanım Bulvarı Iğdır Belediyesi bahçesindeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başlayan program Asri Mezarlıkta düzenlenen tören ile devam etti. Asri mezarlıkta tüm aziz şehitlerimiz için Kur’an-ı Kerim okunarak şehitlerimizin kabri başında dualar edildi.
Programa Vali ve Belediye Başkan Vekili H. Engin Sarıibrahim, sivil toplum örgütü temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.
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