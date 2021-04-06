Av koruma denetimleri devam ediyor

Iğdır Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen av koruma ve kontrol faaliyetleri il genelinde devam ediyor.

Iğdır’da ekipler yasa dışı avlanmanın önüne geçmek için çalışmalara devam ediyor. Doğa Koruma Milli Parklar Iğdır Şube Müdürlüğü tarafından düzenli olarak yapılan çalışmalarda ekipler işi sıkı tutuyor. Kontrollerini yapan ekipler hem kaçak avlanmaya karşı çıkıyor hem de avlanmanın yasak olduğu bölgelerde avlanmaya izin vermiyor. Avcılık faaliyetlerini yasal olarak sürdüren avcıların avlanmalarının yasalara ve mevzuata uygun olup olmadığı da denetleniyor.