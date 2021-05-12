Artantaş: “Haydar Aliyev iki devlet bir millet kavramının sahibidir”

Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Onursal Başkanı Yücel Artantaş, Azerbaycan’ın bağımsızlığının simgelerinden birisi olan merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev’in 98. doğum yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayınladı.

Yücel Artantaş mesajında, “Haydar Aliyev Türkiye ve Iğdır’da sevilen bir liderdir. Türkiye Azerbaycan kardeşliğine büyük önem vermiştir. İki devlet bir millet kavramının sahibidir. Kendisine Allahtan rahmet diliyorum. Türk dünyasının tanınmış liderlerinden olan merhum Haydar Aliyev’i doğumunun 98. Yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Haydar Aliyev, Azerbaycan’ı zor günlerinde her türlü oyunlara rağmen korumuş bugün Kafkasların parlayan yıldızı olmasına vesile olmuştur. Haydar Aliyev çağdaş Azerbaycan’ın temellerini atan liderdir. Bugün Azerbaycan’ın gelişimini, ilerlemesinin temelini atan projeleri ile Azerbaycan’ı Kafkasların parlayan yıldızı haline getiren bir liderdir. Kendisini 98. Doğum Yılında saygı ve sevgiyle anıyoruz” dedi.

Haydar Aliyev’in aldığı kararlar Azerbaycan’ı bugünkü Zaferine ulaştırdığını belirten Artantaş, “Onun attığı temeller ve Onun devamcısı bugünkü Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in aldığı kararlar bugün Azerbaycan’ı zafere taşıdı. Aliyev uzağı ve geleceği gören bir şahsiyetti. Bugünde cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in rehberliği ile Azerbaycan zafere ulaştı” şeklinde konuştu.