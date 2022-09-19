Aras Elektrik’ten Iğdır’a 299.9 Milyon TL’lik yatırım

Doğu’da 7 ilde kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti sunmak için faaliyetlerini sürdüren Aras Elektrik, Iğdır’da 2022 yılı içesindeki planlanan projelerin de tamamlanmasıyla yıl sonuna kadar toplam 299.9 Milyon TL yatırım yapmış olacak.

Yatırım, teknoloji ve müşteri memnuniyeti gibi alanlarda elektrik dağıtım sektöründe öncü Şirketlerden olan Aras Elektrik, Iğdır’daki yatırımlarına devam ediyor. Özelleşme sonrası dönemde (2013-2021 yılları arasında) planlanan yatırımlarla 9 yılda toplamda 157.6 Milyon TL’yi aşan yatırım harcaması yapan Şirket, 2022 yılı içerisindeki tamamlanacak olan projelerle de yılsonuna kadar 299.9 Milyon TL’lik yatırım yapmış olacak.

“Yılsonuna Kadar 214 Projeyi Hayata Geçirmiş Olacağız”

Yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenen yatırımlar ile ilgili bilgi veren Iğdır İl Koordinatörü Özkan Kılıç: “ 2022’de de yatırımlarımıza son hızla devam ediyoruz. Özelleşmeden 2021 yılına kadar olan 9 yıllık dönemde 182 projeyi hayata geçirdik. Bu yıl içerisinde tamamlayacağımız 32 projeyle de yılsonu itibariyle toplamda 214 projeyi bitirmiş olacağız.” dedi.

“Şebeke Uzunluğunu Yaklaşık 5 Katına Çıkardık”

Şebeke altyapısı için yapılan yatırım ve bakımları iyi bir seviyeye ulaştırdıklarını belirten Kılıç: “Yaptığımız yatırımlarla Iğdır’ın gücüne güç kattığımızı görmek bizi mutlu ediyor. 9 yıllık (2013-2021) sürede şebeke uzunluğumuzu yaklaşık 5 katına çıkardık. Enerji nakil hattını 218 kilometreye, alçak gerilim (AG) ve orta gerilim (OG) şebeke hattını 368 kilometreye, yeraltı şebeke hattını 106 kilometreye, aydınlatma şebeke hattını da 63 kilometreye çıkardık. Bu yıl içerisinde de planladığımız yatırımların tamamlanması ile enerji nakil hattını 240 km’ye, alçak ve orta gerilim (AG+OG) şebeke hattını 411 km’ye, yeraltı şebeke hattını 546 km’ye, aydınlatma şebeke hat uzunluğunu da 82 km’ye yükseltmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.

“Bakımlarla Enerji Arzının Sürekliliğini Sağlıyoruz”

Müşterilerine daha iyi hizmet sunmak amacıyla hat, şebeke ve aydınlatma bakımlarının düzenli olarak yapıldığını ifade eden Sistem İşletme Başmühendisi Fatih Önder: “Şebeke, trafo postası, box/pano, aydınlatma vb. bakım çalışmalarını düzenli olarak yapıyoruz. Bu yılsonu itibariyle 416 trafo postası, 1.688 km (AG+OG) hattın ve 558 adet box/pano bakımını tamamlamış olacağız. Yapılan yatırımlarla ve bakım çalışmalarıyla müşterilerimizin taleplerini en kısa sürede çözüme ulaştırma adına gayret ediyoruz.” dedi.

87 Memnuniyet Puanı ile Iğdır Türkiye’de İlk 3’te

Müşteri memnuniyetinde Iğdır’ın büyük bir başarıya imza attığını söyleyen Kılıç: “Bu yıl Mart ayında TEDAŞ tarafından bağımsız bir araştırma şirketine yaptırılan ALO 186 Çağrı Merkezi Memnuniyet Anketi sonuçlarına göre Türkiye’deki 21 dağıtım şirketi arasında memnuniyeti en yüksek 3 il içerisinde Iğdır ilimiz de yer alıyor. Müşteri memnuniyeti odaklı misyonumuz ile kaliteli ve kesintisiz bir şekilde hizmet verdiğimiz çalışmalarımızla bu başarıyı elde etmek çok gurur verici. Türkiye’de dağıtım şirketleri arasında ilk 5’i bölgemizdeki diğer 2 ille (Erzincan ve Kars) paylaşıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aras Elektrik olarak büyük bir başarı yakaladık. Bu da Şirket olarak doğru yatırımlar, çalışmalar yaptığımızı gösteriyor. Böylece saha çalışmalarımıza hız kazandırırken müşteri memnuniyetini de üst noktalara taşıyoruz. Aldıkları hizmetten memnun kaldıklarını belirterek bize destek veren tüm müşterilerimize de ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Müşterilerin ihtiyaç duyacağı tüm konularda onlara yardımcı olmak için 444 7 850 numaralı Çözüm Merkezi’nden ve 14 farklı iletişim kanalı üzerinden hizmet vermeye devam ediyor.