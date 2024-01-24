BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi’ndeki Filistin konulu toplantıda konuştu. Guterres, Gazze Şeridi’ndeki tüm esirlerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunarak, hiçbir şeyin sivillerin kasıtlı olarak öldürülmesini, yaralanmasını ya da kaçırılmasını haklı gösteremeyeceğini vurguladı. İsrail'in, esirlerin "aşamalı olarak serbest bırakılması" karşılığında çatışmalara iki ay ara verilmesini teklif ettiğini hatırlatan Guterres, "Serbest bırakılmalarına katkıda bulunmak için tüm çabaları sürdürmeye devam edeceğim" dedi.

Gazze Şeridi’ndeki tüm nüfusun yakın tarihte benzeri görülmemiş bir ölçekte ve hızda yıkıma maruz kaldığını belirten Guterres, hiçbir şeyin Filistin halkının toplu olarak cezalandırılmasını haklı gösteremeyeceğini vurguladı. Kış mevsiminin de etkisiyle Gazze Şeridi’nde hastalığın, açlığın ve ihtiyaçların artığını belirten Guterres, BM ve ortaklarının çok büyük zorluklara rağmen yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştığını söyledi.



“Dayatılan koşullar altında hiçbir şekilde etkili insani yardım operasyonu yürütülemez”

Gazze Şeridi’ndeki insani yardım operasyonlarının yürütülemediğine dikkat çeken Guterres, "Şunu kabul edelim. Açıkladığım tüm çabalara rağmen, dayatılan koşullar altında hiçbir şekilde etkili insani yardım operasyonu yürütülemez" ifadelerini kullandı.



“Acil insani ateşkes çağrımı yineliyorum

Guterres, "Acil insani ateşkes çağrımı yineliyorum. Bu, ihtiyaç duyulan yerlere yeterli yardımın ulaşmasını sağlayacak, esirlerin serbest bırakılmasını kolaylaştıracak ve Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesine yardımcı olacaktır” dedi.

Guterres ayrıca Gazze'nin ötesindeki şiddet olaylarına ilişkin endişelerini de dile getirdi. Doğu Kudüs de dahil olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'da artan can kayıplarına; İsrail ve Lübnan silahlı kuvvetlerini ayıran Mavi Hat'ta karşılıklı ateş açılmasına; Kızıldeniz'de tırmanan duruma; Suriye ve İran'daki saldırılara dikkat çekti.



"İki Devletli çözüm hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin meşru isteklerini karşılamanın tek yoludur"

İsrail-Filistin ihtilafında iki devletli çözümün hayati öneminin altını çizen Guterres, İsrail hükümetinin iki devletli çözümü "açık ve tekrarlanan" bir şekilde reddetmesinin "kabul edilemez" olduğunu ve bunun İsrail'in dost ve müttefiklerinden gelen "en güçlü çağrılara" rağmen gerçekleştiğine dikkat çekti. Guterres, "Bu ret ve Filistin halkının devlet kurma hakkının inkarı, küresel barış ve güvenlik için büyük bir tehdit haline gelen bu çatışmayı süresiz olarak uzatacaktır" dedi.

Filistin halkının kendi tam bağımsız devletini kurma hakkının "herkes tarafından tanınması" ve iki devletli çözümün herhangi bir tarafça kabul edilmemesinin "kesin bir dille reddedilmesi" gerektiğini söyleyen Guterres, "İki devletli çözüm hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin meşru isteklerini karşılamanın tek yoludur" dedi.

Guterres, "Son yıllarda iki devletli çözüm defalarca eleştirildi, kötülendi ve ölüme terk edildi. Bununla birlikte, İsrail'de, Filistin'de ve tüm bölgede kalıcı ve adil bir barışa ulaşmanın tek yolu olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.