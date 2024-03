Sigorta sektörünün öncü firmaları arasında yer alan HDI Sigorta spordan sanata, bilimden kamusal faydaya kadar geniş perspektifte ele aldığı sponsorluklarıyla Türkiye’ye katkı sunmaya devam ediyor. Türk sporu ve sporcusunun yanında olma misyonuyla hareket eden şirket, Galatasaray Spor Kulübü ile gerçekleştirdiği iş birliği anlaşmalarına bir yenisini daha ekledi. Galatasaray erkek voleybol takımı isim sponsoru, Galatasaray kadın voleybol takımı forma göğüs sponsoru, Galatasaray tekerlekli sandalye basketbol takımı forma sırt sponsoru ve Galatasaray Spor Kulübü resmi sigorta sponsoru olan HDI Sigorta, kulüp bünyesinde bulunan milli yelkenci Ecem Güzel’in de ana sponsorluğunu üstlendi.

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mehmet Saruhan Cibara ve Niyazi Yelkencioğlu katılımıyla birlikte HDI Sigorta üst yönetim ekibinin dahilinde gerçekleşen imza töreninde konuşan HDI Sigorta Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Halil Bay, “Galatasaray Spor Kulübü ile 15 yıllık iş birliğimiz ilk günkü heyecanıyla güçlenerek devam ediyor. Profesyonel işimizin gereklilikleri ile pek çok farklı alanda katma değer yaratmayı hedefleyen birlikteliğimiz kapsamında Galatasaray Spor Kulübü’nün 4 Milyar TL değerindeki varlıklarını güvencemiz altına alıyor, kulübün sürdürülebilirliğine katkı sağlıyoruz. HDI Sigorta olarak Galatasaray’ın uzun yıllardır çözüm ortağı ve tercihi olmaktan gurur duyuyor, güvenleri için teşekkür ediyoruz’’ dedi.

Türkiye’deki en uzun soluklu sponsorluk anlaşmalarından

Gerçekleşen imza töreninde, Türkiye’de yetişen her bir sporcunun ülkemize ve kulüplerine sağlayacakları katkının farkında olduklarının altını çizen Bay, “HDI Sigorta olarak gençlerimizi destekleyerek onlara ülkemizde sporun gelişimini sağlayacak imkanlar sunmaya çalışıyoruz. Bizler bu topraklarda yetişecek her bir sporcunun ülkemize ve kulüplerine sağlayacakları katkıların farkındayız. Bu sorumluluk bilinci ile şirketimizin bugün birçok farklı branş, lig ve takımda boy gösteren sponsorluk yatırımları bundan yaklaşık 15 yıl önce Galatasaray Spor Kulübü ile başlamıştı. İstikrar her alanda olduğu gibi burada da önceliğimiz. Zorlu koşullara rağmen günden güne güçlenen iş birliğimiz, Türkiye’deki en uzun soluklu sponsorluk anlaşmalarından biri olma özelliğini de taşıyor. Yıl dönümümüzü de yeni bir sponsorluk ile taçlandırıyor olmaktan çok mutluyuz. İstikrarlı başarılarıyla dikkatimizi çeken Galatasaray Yelken Şubesi sporcusu ve milli yelkenci Ecem Güzel’in sponsorluğunu üstlendik. Genç yaşına birçok başarıyı sığdıran Ecem'in 2024 Paris Olimpiyatları’nda ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğine ve gelecek süreçte yeni büyük başarılar elde edeceğine inancımız tam” dedi.



“Türk sporunun gelişimine katkıda bulundular”

İmza töreninde konuşan Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu HDI Sigorta ile uzun süreli ve başarılı iş birlikleri hakkında şunları söyledi: “HDI Sigorta ile olan iş birliğimiz uzun yıllardır devam ediyor. Futbol, basketbol, voleybol ve yelken gibi farklı spor dallarında desteklerini hiç esirgemediler. Bu anlamda Türk sporunun gelişimine katkıda bulundular ve bu katkıya devam ediyorlar. Galatasaray Spor Kulübü olarak kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Galatasaray olarak Türk sporunu rekabet ettiğimiz her branşta en iyi şekilde temsil etmek ve bu branşlarda hem başarılı hem de ahlaklı sporcular yetiştirmek misyonumuz var. Bu misyonu layıkıyla yerine getirmek için sponsorlarımızın vermiş olduğu katkı hayati öneme sahip. HDI Sigorta ile istikrarlı iş birliğimizin devam etmesi, iki büyük markanın aynı yolda yürümeye devam etmesi, bu açıdan bizim için çok kıymetli.”

“Beraber çalışmanın sevincini paylaşıyoruz”

HDI Sigorta ile çalışmanın sevincini paylaştıklarının altını çizen Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, “Bugün Türkiye’de sponsorluğun öncüsü HDI Sigorta ile tekrar birlikte olmanın ve beraber çalışmanın sevincini paylaşıyorum. Bu iş birliği sırasında bize gösterdikleri anlayış için HDI Sigorta genel müdürü Firuzan Bey’e ve bugün bize eşlik eden Halil Bey’e ve bir önceki genel müdürümüz Ceyhan Bey’e teşekkür etmek istiyorum. Firuzan Bey’e geçmiş olsun dileklerimi de iletmek istiyorum. Bu sponsorluk anlaşmalarının kulüp için önemini biliyorsunuz. HDI ile yapılan bu iş birliğinde Nildem Grub’un katkısı var. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Umarım bu üç ayrı konuda, amatör branşlar, Sportif A.Ş., sahip olduğumuz bina ve arazilerle ilgili yürüttüğümüz sponsorluk anlaşmaları umarım uzun süre devam eder” dedi.