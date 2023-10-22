Gaziantep'in ev sahipliğinde düzenlenen Horasis Global Toplantısı uluslararası yatırımcılar ve CEO'ların katılımıyla başladı. Toplantıda Türkiye ekonomisinin görünümüne ilişkin bir sunum yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin makro zorlukları ve çözüme yönelik politikalar ile Türkiye’de yatırım fırsatlarını anlattı.



“Enflasyonla mücadele en önemli önceliktir”

En önemli önceliklerinin enflasyonla mücadele olduğunu söyleyen Bakan Şimşek, “Ticaret ortaklarımızın zayıf büyümesi, uzun süre yüksek seviyede kalacak küresel faizler, artan enerji fiyatları ile güçlü dolar karşılaştığımız küresel zorluklardır. Enflasyonla mücadele en önemli önceliktir. Dezenflasyon için sıkı para politikası ile seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları devreye alınmıştır. Deprem harcamaları bütçe dengesinde geçici bozulmaya yol açtı. Mali disiplinin tesis edilerek kamu mali dengesinin iyileştirilmesi önemlidir. Mali disiplini yeniden sağlayacak gelir ve harcama politikaları uygulamaya alındı. Program dönemi sonunda bütçe açığının yüzde 3 olan Maastricht Kriterinin altına gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Ülkemizin borçluluk seviyesi düşük olmakla birlikte kamu borçluluğunun düşük seviyesi deprem kaynaklı büyük bir harcamayı karşılayabilecek imkan oluşturmaktadır. Türkiye’nin yüzyıllık büyüme ortalaması yüzde 4,8, son 20 yıllık ortalaması yüzde 5,4 seviyesindedir. Ancak, son dönemde büyümenin kompozisyonunda yeniden dengelenme ihtiyacı oluşmuştur” dedi.



“Normalleşmesi beklenen altın ithalatı ile cari açıkta iyileşme gözlenecektir”

Bakan Şimşek, "Artan turizm gelirlerine rağmen son dönemde güçlü iç talep ve yüksek altın ithalatı cari işlemler açığını olumsuz etkilemiştir" diyerek, yeniden dengelenme ve normalleşmesi beklenen altın ithalatı ile cari açıkta iyileşme gözleneceğini ifade etti.



“Doğal gaz ve petrol üretim potansiyelimiz önümüzdeki dönemde enerji ihtiyacımızın önemli bir kısmını karşılar hale gelecek”

"Ayrıca, doğal gaz ve petrol üretim potansiyelimiz önümüzdeki dönemde enerji ihtiyacımızın önemli bir kısmını karşılar hale gelecektir" diyen Şimşek, "Son dönemde ülkemize yönelik yabancı yatırımcı ilgisi artmıştır. Yurt dışından sağlanan finansman uluslararası rezervlere olumlu yansımıştır. Para ve maliye politikasındaki uygulamalar önümüzdeki dönemde kapsamlı yapısal reformlarla desteklenecektir" şeklinde konuştu.



“Türkiye yatırımcılar açısından oldukça cazip bir ülkedir”

Bakan Şimşek, “Türkiye, uluslararası ticarete elverişli merkezi konumu, büyük iç pazarı, genç ve dinamik nüfusu, nitelikli ve rekabetçi iş gücü, liberal yatırım ortamı ve tamamlanmış lojistik altyapısı ile yatırımcılar açısından oldukça cazip bir ülkedir. Türkiye’nin sahip olduğu bu potansiyel önemli fırsatlar oluşturmaktadır” ifadelerini kullandı.