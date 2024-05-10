Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü (IFF) ve TBB iş birliğiyle düzenlenen Sürdürülebilir Finans Forumu’nda konuştu. Sürdürülebilirliğin tüm dünyada artık ana tema olduğunu belirten Şimşek, sürdürülebilir finansın da bu konunun en önemli bileşeni olduğunu söyledi. Şimşek, sürdürülebilir finansın önümüzdeki dönemde giderek büyüyen bir alan olacağına dikkati çekti. Şimşek, dünyanın sürdürülebilirlik alanında ihtiyacının çok büyük olduğunu, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde kimine göre buradaki açığın 4 trilyon dolar olduğunu belirtti.



“Özel sektör kaynaklarının mobilize edilmesi gerekiyor”

Sürdürülebilir finansın önümüzde dönemde giderek büyüyen bir alan olacağını belirten Bakan Şimşek, “Mutlaka özel sektör kaynaklarının mobilize edilmesi gerekiyor. Yani çok taraflı bankaların, kamunun imkanları burada yetersiz kalıyor. Sürdürülebilir finans çok kritik bir alan ben inanıyorum ki; Türk finans sistemi içerisinde hızlı bir şekilde büyüyecek. Bugün itibariyle sürdürülebilir finans kaynakları global olarak yaklaşık 3 trilyon dolar. Düzenleyici kurumlar, kaynakların sahipleri, burada sürdürülebilir yatırımları ön plana çıkaracak yaklaşım içindeler, sürdürülebilirliği esas alıyorlar” dedi.



“Yeşil dönüşümü sağlamak bizim için zaruret”

Sürdürülebilir finans ve yeşil dönüşümün Türkiye için çok kritik bir alan olduğuna dikkat çeken Bakan Şimşek, “Kalkınma Bankası ve Dünya Bankası gibi yerlerde de fonlamada ön plana çıkan ve büyüyen bir alan burası. Ülkelerin yeşil ürün potansiyeline göre sıralandığı bir araştırmada Çin bir numarada, Türkiye altıncı sırada. Bizim açımızdan sürdürülebilir finans, yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik kritik bir alan. Bu bir lüks değil, ihtiyaç. Çünkü biz yeşil dönüşümü sağlarsak o zaman cari açığımızı azaltmış oluruz. Enerjiyi dışarıda bıraktığımız zaman Türkiye’nin çok ciddi bir cari fazlası var. Bugün cari fazlamız olsaydı makro finansal istikrar, rezerv açısından çok farklı bir noktada olurduk. Bizim için bu alana odaklanmak, bu alandan kaynak devşirmek, bunun üzerinden yeşil dönüşümü sağlamak bizim için zaruret” diye konuştu.



Sürdürülebilirlikle ilişkili fon birikiminin 600-700 milyar dolardan 3 trilyon dolara çıktığını belirten Şimşek, önümüzdeki dönemde bu yöndeki varlık birikiminin çok daha hızlanacağını kaydetti.



Söz konusu kaynakların ağırlıklı olarak Avrupa’da tutulduğunu belirten Bakan Şimşek, “Bu açıdan çok şanslıyız. Çünkü biz Avrupa’yla dostuz, Avrupa’ya yakınız Avrupa’nın burada ön planda olması, yüzde 84 ile bu fonlara ev sahipliği yapıyor olması bizim açımızdan büyük bir avantaj. Bu alan önümüzdeki dönemde üzerinde durmamız gereken konu” diye konuştu.



“54 devlet yaklaşık 547 milyar dolarlık tahvil ihracında bulunmuş”

Son yıllarda ülkelerin yeşil ağırlıklı tahvil ihracı gerçekleştirdiklerine değinen Bakan Şimşek, “Bugüne kadar 54 devlet yaklaşık 547 milyar dolarlık tahvil ihracında bulunmuş. Bunun yüzde 80’i daha çok yeşil dönüşüm alanında” diye bilgi verdi.



Türkiye’nin sürdürülebilir yeşil finans alanında 2014’ten beri önemli bir yolculuğu bulunduğunu belirten Bakan Şimşek, Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler arasında bu alanda tahvil ihracı yapma sıralamasında 11’nci olduğunu belirtti.



“Yeşil tahvil ihracını devam ettireceğiz”

Türkiye’nin geçen sene Hazine olarak ilk yeşil tahvil ihracını yaptığını anımsatan Bakan Şimşek, “Başarılı bir ihraç oldu. Bunu devam ettireceğiz. Bu alanda kaynak ihtiyacı büyük bu kaynağı değerli görüyoruz. Bu alan önemli ve büyüyen bir alan. Sürdürülebilir finans konusunda birçok uluslararası kuruluşla yakın çalışıyoruz. Bugüne kadar önemli birikimi ülkemizin gelişmesi, kalkınması için kaynak devşirdik. Bunun artarak devam edeceğine inanıyorum. Çünkü bu konuda önemli bir farkındalık var. Eminim bankalar da şirketler de bu konuya daha fazla odaklanacaklardır” dedi.

Türkiye’nin en önemli önceliklerinden birinin sürdürülebilirlik olduğuna dikkati çeken Bakan Şimşek, “2053 itibarıyla net sıfır hedefine erişmeyi planlıyoruz. Bu Türkiye’nin rekabet gücünü artıracak bir yolculuk. Türkiye’nin cari açığını azaltacak, kaliteli istihdam sağlayacak, kaliteli büyümeyi saplayacak bir süreç. Biz bu sürecin arkasındayız, önümüzdeki dönemde ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.



Sürdürülebilir kalkınma raporunda Türkiye’nin 166 ülke arasında 72’nci sırada yer aldığını belirten Bakan Şimşek, “Bu arzuladığımız bir sıralama değil, mutlaka çok daha hızlı şekilde ilerleme sağlamamız lazım diye konuştu. İklim değişikliği endeksinde 56’ncı sıradayız burada kat edeceğimiz çok mesafe var. Daha hızlı ilerlememiz gerekiyor. İklim kanunu, iklim düzenlemesi gündemde; inanıyorum ki hızlı bir şekilde tamamlanacak” şeklinde konuştu.

Bankaların, reel sektörün finansmana erişiminde büyük bir iyileşme olduğunu belirtti. Bakan Şimşek, “Portföy girişlerinde de artış var. Son aylarda hızlandı. En önemlisi bankalarımız sermaye benzeri imkanları küresel piyasalardan uzun vadeli devşirebiliyorlar. Yıl başından bu yana yaklaşık 4 milyar dolarlık sermaye benzeri kaynak oluşturuldu. Bu programın çalıştığını ortaya koyuyor” diye konuştu.



“Net ihracatın katkısı dengelenme içerisinde”

Bakan Şimşek, enflasyon ve dengelenme konularına ilişkin olarak ise “Dengesizliklerin büyümede gideriliyor. Net ihracatın katkısı dengelenme içerisinde. Bu beraberinde dezenflasyonu ve sürdürülebilir cari açığı, rezerv birikimini getirecek. İkinci olarak; yıllık enflasyon yüksek ve Mayıs ayında yükselmeye devam edecek ama bu son 12 ayı gösteren enflasyon, enflasyon beklentilerine bakarsanız önümüzdeki 12 ay için beklenen enflasyon yüzde 35 civarı, biraz bizim hedef patikamızın üzerinde, ben inanıyorum ki; enflasyon düştüğü zaman beklentiler ile bizim patikamız arasındaki fark azalacak. Enflasyon beklentilerinde Ekim’e göre 10 puanlık bir iyileşme var” ifadelerini kullandı.



Cari açıkta daralmanın devam ettiğini belirten Bakan Şimşek, “Geçen sene Mayıs ayında 12 aylık cari açık 60 milyar dolardı. Şubat ayı itibariyle 32 milyar dolar civarına düştü. Bu sene milli gelire oranla yüzde 2,5 civarına düşecek. Yüzde 2,5 bize bir taraftan dış borcun milli gelire oranını düşürecek bir taraftan da rezerv biriktirmemize imkan sağlayacak” dedi.



“Son 1 aydır net rezervlerde dramatik bir artış var”

Türkiye’nin uyguladığı ekonomi programından sonuç verdiğinden bahseden Bakan Şimşek, “Son 1 aydır net rezervlerde dramatik bir artış var. Çünkü, seçimler aradan çıktı. Cumhurbaşkanımız bu programın tam olarak arkasında. Programımız hem içeride hem de dışarıda giderek daha çok rağbet kazanacak. Çünkü iç tutarlığı olan bir program, kredibilitesi performansıyla birlikte artacak bir program. Sonuç aldıkça inancın atacağı bir program ve biz sonuç alıyoruz” şeklinde konuştu.



“Risk priminde olumlu yönde ayrıştık”

Bakan Şimşek, Türkiye’nin CDS’inin 300 puanın altına gerilediğini belirten Şimşek, “Risk primimiz geçen sene 700 baz puanın üzerindeydi, şu anda 300’ün altında. Türkiye’nin küresel piyasalarda ödediği ilave faiz farkı gelişmekte olan ülkelerin çok üzerindeydi. Şu anda olumlu yönde ayrıştık. Programımız çalışıyor. Kurdaki oynaklık da azaldı. Uluslararası rating kuruluşları ülkemizin kredi notunu artırmaya başladılar. Önümüzdeki dönemde de artırma görünümüne sahipler. Biz kararlı bir şekilde sabırla bu programı uygularsak; Türkiye’nin kredi notu da artacak, makro finansal dengesizlikleri giderilecek, sürdürülebilir yüksek büyümeyi yakalamış olacağız” şeklinde konuştu.