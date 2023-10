Son zamanlarda Lübnan'ın güneyinden İsrail’e yönelik saldırılardan endişe duyduğunu aktaran Guterres, “Tüm taraflara ve bu taraflar üzerinde nüfuz sahibi olanlara, olayın daha fazla tırmanması ve yayılmasından kaçınmaları yönünde çağrıda bulunuyorum” dedi.



“Uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmeli”

Gazze'de tutulan tüm İsrailli rehinelerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunan Guterres, “Sivillerin her zaman korunması gerekiyor. Uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmeli ve desteklenmelidir. Şu anda yaklaşık 220 bin Filistinli Gazze'deki 92 UNRWA tesisinde barınıyor. BM tesisleri ve tüm hastaneler, okullar ve klinikler asla hedef alınmamalıdır” dedi.



“Hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli”

BM personelinin Gazze halkını desteklemek için 24 saat çalıştığını ifade eden Guterres, “Yakıt, yiyecek ve su da dahil olmak üzere hayat kurtaran, hayati önem taşıyan malzemelerin Gazze'ye girmesine izin verilmeli. Artık hızlı ve engelsiz insani erişime ihtiyacımız var. Mısır'a, Refah geçiş noktası yoluyla insani erişimin kolaylaştırılması ve El Arish Havaalanı’nın kritik yardıma hazır hale getirilmesi yönündeki yapıcı girişiminden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Kaybedecek vakit yok. Her an önemli” dedi.