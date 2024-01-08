Hatay’ın yeniden ayağa kalkmasında öğretmenlerle beraber çözüm üretecek 'Öğretmen Dayanışma Alanı' açıldı.HATAY (İGFA) - Öğretmen Ağı’nın Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, bölgedeki öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlaması amacıyla tasarladığı, Sabancı Vakfı’nın ana desteği ve Bank ABC’nin katkılarıyla hayata geçen Öğretmen Dayanışma Alanı Hatay’da açıldı.

Öğretmenlerin, meslektaşları ve farklı disiplinlerden kişi ve kurumlarla bir araya gelerek oluşturduğu bir paylaşım ve iş birliği ağı olan Öğretmen Ağı, mesleki ve kişisel gelişim yolculuğunda öğretmenlerin yanında olmaya devam ediyor.

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen öğretmenleri desteklemek amacıyla Sabancı Vakfı’nın ana destekçisi olduğu ve Bank ABC’nin katkılarıyla hayata geçirilen Öğretmen Dayanışma Alanı, Hatay, Antakya’da öğretmenlerin hizmetine sunuldu. Hatay İl Millî Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Bank ABC Türkiye Genel Müdürü Muzaffer Aksoy ve Eğitim Reformu Girişimi Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşen açılışa eğitim alanında çalışan paydaşlar ve 60’a yakın öğretmen katıldı.



Öğretmenlerin mesleki ve kişisel güçlenmesi için öğretmenlerle birlikte yıllardır çalıştıklarını ifade eden Öğretmen Ağı Genel Koordinatörü Buket Sönmez, “Depremden bu yana, hâlihazırda bölgede bulunan öğretmenler ve yeni atanan öğretmenlerle birlikte, bölgenin koşullarına ve ihtiyaçlarına yanıt veren bir mekan hayaliyle yola çıktık. Yolu düşen her öğretmenin, yalnızlık hissini gidereceği, meslektaşları ve farklı paydaşlarla bir arada üretebileceği, dayanışabileceği bu mekan, değerli destekçilerimizin sayesinde gerçeğe dönüştüğü için çok heyecanlıyız. Büyük acılar yaşanmış bu coğrafyada, öğretmen dayanışması için bir alan yaratabilmiş olmaktan çok mutluyuz.” diye konuştu.

Deprem bölgesinde eğitim ve insani yardım alanındaki rehabilitasyon için kaynak ayıran Bank ABC’nin Türkiye Genel Müdürü Muzaffer Aksoy, öğretmenlerin bu ülkenin en önemli meslek gruplarından olduğunu belirterek, bu alanın öğretmenlerin motivasyonunu daha da artıracağını söyledi.