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Motosiklet otomobile çarptı: 2 yaralı
HATAY'IN SAMANDAĞ İLÇESİNDE OTOMOBİLE ÇARPAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ İLE YANINDAKİ KİŞİ YARALANDI.
HATAY 15.10.2020, 15:52
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde otomobile çarpan motosikletin sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Mağracık Mahallesinde meydana gelen kazada, Murat Y.’nin kullandığı 31 SJ 761 plakalı motosiklet, sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen 31 SS 321 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü Murat Y. ile arkasında oturan yolcu yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altın alındı.
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