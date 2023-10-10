Edirne’de bazı vatandaşlar hasadı yapılan ayçiçek tarlalarında biçerdöverlerin alamadığı gündöndü kafalarını toplayıp çuvallara dolduruyor. Çuvallar doldurdukları ayçiçek kafalarını daha sonra yağ, un, şeker, ya da para karşılığında satıyor. Tarlada ayçiçek başaklarını topladıklarını söyleyen vatandaşlar geçen yılarda yaklaşık 2 ton topladıklarını ama bu yıl kuraklık nedeniyle çok az ayçiçeği olduğunu belirttiler.





“Eskiden yaklaşık 2 ton toplardık”

Tarlada Ayçiçek toplayarak aile ekonomisine katkıda bulunan vatandaşlardan Yıldız Yaprak, kalan ayçiçek kafalarını topladıklarını ifade ederek, “20 senedir her fırsatta Ayçiçek tarlasında başakları topluyoruz. Şimdilik 2 çuval topladık. Topladıklarımızı yağ ve un karşılığında veriyoruz. 7 tane çocuğum var, onlara bakıyorum. Çiftçiler, tarlaları bereketlensin diye bize de geçin toplayın diyorlar. Eskiden yaklaşık 2 ton toplardık. Kar, yağmur yağmadığından dolayı bu sene kuraklık var. Allah hepimizin sonunu hayır etsin” dedi.