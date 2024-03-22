31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler öncesi çalışmalarını sürdüren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, sabahın ilk saatlerinde Buca ilçesinde bulunan İzmir Su Ürünleri Hali'ni ziyaret etti. Hal esnafı tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Dağ, mezata katılarak bir kasa balık da satın aldı. Hal esnafını tek tek ziyaret ederek sohbet eden Hamza Dağ, esnafın sorunlarını da dinledi.



Hal esnafına 'yenileme' müjdesi

Burada basın mensuplarına açıklama yapan Hamza Dağ, seçimlerin ardından başkan seçildiği takdirde birçok önemli projeyi hayata geçireceklerini söyledi ve hal esnafına müjde verdi. Dağ, "Balıkçı halinin artık yenilenme zamanı geldi. Otogar, sebze meyve hali ve burası 90’larda yapıldı. İnşallah biz görev süremiz boyunca gerek yenileme, gerek yeni bir hal inşası konusunda gerekli adımları atacağız. Buranın trafiğini rahatlatmak adına da buradan otobana çıkış ile rahatlatma işlemini yapacağız" açıklamasında bulundu.



Esnaflarla hatıra fotoğrafı çektiren Hamza Dağ, daha sonra İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan ve hal esnafıyla birlikte sahur yaptı.