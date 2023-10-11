Hamas'ın İsrail'e başlattığı saldırılarda, müzik festivali alanı de Hamas güçlerinin hedefi olmuştu. 260 kişinin cansız bedeninin bulunduğu alandan sağ kurtulan 26 yaşındaki Arik Nani, yaşadıklarını İHA’ya anlattı. Saldırı üzerine festival alanının doğu yakasına doğru kaçtıklarını belirten Nani, “Kalabalıktan uzaklaşmak istedik çünkü hedef olmak istemiyorduk. Bu yüzden kaçmamız ve saklanmamız gerekiyordu. Çalılıkların arasında saklandık. Silah sesleri bize çok yaklaştı ve tam çalıların arasında saklanıp mümkün olduğunca sessiz olmaya çalıştık. Nereye baksam barut kokusunun yanı sıra büyük miktarda siyah duman vardı” ifadelerini kullandı.



“Kum tepelerinde 15 kilometre yol kat ettik”

Tek seçeneklerinin kaçmak olduğunu söyleyen Nani, "Çölde altı saat boyunca kaçmak zorunda kaldık. Silahlı saldırganlar bizi takip ederken kum tepelerinde 15 kilometre yol kat ettik. Her yerden silah sesleri duydum. Herkes koşuyordu ve ne yapacağımızı bilmiyorduk. Tam bir kaostu. Onlarca füze ve roket vardı. Her yerden silah sesleri geliyordu, kaçmak zorundaydık” diye konuştu.

Saldırıdan sağ kurtulan yakın arkadaşıyla birlikte 26. yaş gününü kutlamak için festivalde olduklarını söyleyen Nani, “Festivaldeki herkesi ailemden birisi gibi hissediyordum. Bu partide kimse kimseye zarar vermiyordu. Biz barışçıl küresel bir topluluğuz, bu küresel bir festival. Buradaki herkes iyi ve kibar olmaya çalışan insanlardı. Ailemin üyeleri ölmüş gibi hissediyorum” diye konuştu.



“Yol boyunca pek çok korkunç şeyle karşılaştım”

Hala kaçamayanları düşündüğünü söyleyen Nani, “Yol boyunca pek çok korkunç şeyle karşılaştım. Yardım etmek isteyip de yapamadığım insanlar. Geride kalan insanlar, bir şeye ihtiyacı olan insanlar" dedi.