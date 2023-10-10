İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sürerken, Üst düzey Hamas yetkilisi Musa Ebu Marzouk, Hamas’ın hedeflerine ulaştığı" için “siyasi diyaloğa açık” olduğunu açıkladı. Marzouk basına yaptığı açıklamada, Hamas’ın muhtemel bir ateşkesi tartışmaya istekli olup olmadığı sorusuna, Hamas'ın "bu tür bir şeye" ve "tüm siyasi diyaloglara" açık olduğu cevabını verdi.

Marzouk ayrıca, Hamas'ın aralarında Rusya ve Çin vatandaşlarının da bulunduğu İsrail'den "onlarca" çifte vatandaşını esir aldığını ifade etti.