Banka'dan yapılan açıklama şöyle:

Bazı basın yayın kuruluşları ile sosyal medya hesaplarında, Bankamızın esnaf kredileri faiz oranları güncellemesi ile ilgili olarak gerçeğe aykırı ve kamuoyunu yanıltıcı şekilde haber ve yorumların yer aldığı görülmekte olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Bankamız esnaf kredileri faiz oranları, 01 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere güncellenmiştir. Faiz oranı değişikliği geçmişe yönelik olarak uygulanmamıştır.

Esnaf kredilerine uygulanacak faiz oranı, yasal olarak Banka kaynak maliyetinin altında olmayacak şekilde belirlenmektedir. Esnaf kredileri, vadeleri boyunca sabit faizli krediler değildir. Bankanın, kaynak maliyetine bağlı olarak özü itibariyle değişken faizlidir.

Güncel durumda bankaların kaynak maliyetleri %50 seviyesine gelmiş, kredi faiz oranları da buna paralel olarak artış kaydetmiştir.

Geldiğimiz noktada; gecikmeli ve kaçınılmaz olarak esnaf kredileri faiz oranlarında piyasa güncel kredi faiz oranlarının oldukça altında kalacak şekilde faiz oranı güncellemesi yapılmak zorunda kalınmıştır.

Ayrıca, esnaf kredileri faiz oranının %50’si, gelir kaybı uygulaması kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanarak esnafımıza önemli bir destek de sağlanmaktadır.

Esnafa yansıtılan yeni faiz oranları % 17 - % 29 bandında değişmekle birlikte; artışın önemli bölümü, %17’lik en düşük yeni faiz oranı bandında devam etmektedir.

Faiz oranı düzenlemesinde, deprem bölgesinde bulunan 5 il ve 2 ilçemizde kullandırımı yapılan esnaf kredileri kapsam dışı bırakılmıştır.

Bankamız kuruluşundan itibaren her zaman esnafımızın yanında olmuştur. 2002 yılından günümüze kadar 4,2 milyon esnafımıza 498 milyar TL esnaf kredisi, Ocak 2023 – Mayıs 2024 döneminde de 545 bin esnafımıza 213 milyar TL esnaf kredisi kullandırılmıştır.

İlerleyen dönemlerde kaynak maliyet azalışlarına bağlı olarak esnaf kredileri faiz oranlarında iyileştirmeler yapılacaktır.

Bankamız her zaman olduğu gibi esnafımıza desteklerini kesintisiz şekilde sürdürecektir.