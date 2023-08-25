Dünya çapında farklı uzmanlık alanlarını temsil eden 300’ün üzerinde profesyonelin jüri olarak görev yaptığı ve 700 farklı kategoride dünyanın en başarılı şirketlerinin yarıştığı iş dünyasının Oscarları olarak bilinen Stevie Awards ödül organizasyonunun sonuçları açıklandı. Bu yıl 20’ncisi düzenlenen “2023 International Business Awards” ödül programına, Halkbank damgasını vurdu. Banka, kazandığı 8’i altın, 5’i gümüş ve 7’si bronz olmak üzere; toplam 20 ödülle en fazla ödül kazanan kuruluşlar arasında yer aldı.

Halkbank üst üste üçüncü kez zirvede

“Yılın Finans Kurumu” kategorisinde altın, “Yılın Bankası” kategorisinde gümüş ödüle layık görülen Halkbank, üst üste 3 yıl zirvede yer alarak Türk bankacılığının dünya çapında marka değerini artırdı.

Sürdürülebilir gelecek için güçlü katkı

Çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek üzere yenilikçi çözümler üreten ve toplumsal faydayı artırmayı hedefleyen Halkbank’a Stevie Awards ödül organizasyonundan 5 ödül geldi. “Avrupa’da Yılın İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Programı” ile “Avrupa’da Yılın Sürdürülebilirlik Projesi” kategorilerinde altın, “Çevre Alanında Başarı” kategorisinde gümüş, “Sürdürülebilirlik Liderliği” ve “Ürün İnovasyonunda Başarı” kategorilerinde bronz ödül kazanan Halkbank’ın sürdürülebilirlik ekosistemine yaptığı güçlü katkı da tescillendi.

Teknoloji alanında lider

Teknolojik yenilikleri ve sürdürülebilir hizmet anlayışıyla Türkiye'nin öncü finans kuruluşlarından olan Halkbank, uluslararası arenada da dikkatleri üzerine çekti. Halkbank'ın Metaverse projesi büyük bir başarı elde ederek “Yılın Teknolojik Başarısı” kategorisinde altın, “Gelişen Teknolojiler” kategorisinde bronz ödül kazandı.

Girişimci Halkbank ile güvende

Halkbank, girişimcilere yönelik finansal destekleri ve sağladığı katma değer ile prestijli ödül programında önemli bir başarıya imza attı. Sunduğu çözümler ve desteklerle öne çıkan Banka, girişimcilik alanındaki çalışmalarıyla “Finansal Alanda Başarı” kategorisinde altın ödüle layık görüldü.

Bu gurur Halkbank’ın

Altın Ödül:

Yılın Finans Kurumu: Halkbank Avrupa’da Yılın İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Programı: Sıfır Atık Projesi Avrupa’da Yılın Sürdürülebilirlik Projesi: Sıfır Atık Projesi Yılın Teknolojik Başarısı: Halkbank Metaverse Finansal Alanda Başarı: Halkbank Girişimci Destekleri Bilim ve Teknoloji Alanında Başarı: RPA Süreçleriyle Dijitalleşme İletişim ve İş birliği Çözümü: Halka Mobil Uygulama İnsan Kaynakları Çözümü: Halka Mobil Uygulama

Gümüş Ödül:

Yılın Bankası: Halkbank Çevre Alanında Başarı: Sıfır Atık Projesi Avrupa’da Yılın Sosyal Sorumluluk Programı: Halkbank Sosyal Sorumluluk Stratejisi ve Projeleri Dijital Süreç Otomasyonu Çözümü: RPA Süreçleriyle Dijitalleşme İnsan Kaynakları Alanında Başarı: Halkbank Stratejik İnsan Kaynakları Projesi

Bronz Ödül: