Yüksekovalı muhtardan öğretmenlere gül ve yaş pasta sürprizi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Çatma Köyü Muhtarı Metin Çakil, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle ders başı yapan kadın öğretmenlere gül ve yaş pasta sürprizi yaptı.

Çatma Köyü Muhtarı Metin Çakil, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Kamışlı İlk ve Ortaokulu ile Yüksekova Anadolu Lisesinde göreve yapan kadın öğretmenlere gül ve yaşa pasta ikramında bulundu. Okul öğretmenleri, yapılan jest karşısında mutlu olduklarını ifade ederek, Muhtar Çakil’a teşekkür etti.

Çatma Köyü Muhtarı Metin Çakil, kendi pastanesinde hazırladığı yaş pastayla birlikte kadın öğretmenlere gül vererek günlerini kutladığını belirterek, “Okulları gezerek değerli öğretmenlerimize güzel bir sürpriz yaptım. Çünkü bugün değerli bir gün, bizde böyle bir hazırlık yapıp öğretmenlerimize sunduk. Bizi kırmayan başta okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimize teşekkür ederim. Başta annem, eşim olmak üzere tüm kadınların günü kutlu olsun” dedi.