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Yüksekova’da karlı dağların güzelliği
HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin çevresini saran dağlar, üzerindeki beyaz örtüsüyle şehre güzellik katıyor.
HAKKARİ 13.12.2020, 17:24
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HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin çevresini saran dağlar, üzerindeki beyaz örtüsüyle şehre güzellik katıyor.İlçede günler öncesi yağan kar yağışından sonra şehir merkezinde karlar erirken, beyaz gelinliğini giyen dağlar ise görenleri kendisine hayran bırakıyor. İlçede güneşli hava hakimliğini korurken, akşam saatlerinde gün batımıyla dağlar ayrı bir güzellik kattı. Gün batımıyla dağların üzerindeki beyaz örtü bulutların arasında ve şehrin ovasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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