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Yüksekova TSO’dan Vali Akbıyık’a teşekkür plaketi
HAKKARİ'NİN YÜKSEKOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) HEYETİ, HAKKARİ VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ İDRİS AKBIYIK'I MAKAMINDA ZİYARET EDEREK, DESTEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR PLAKETİ TAKDİM ETTİ.
HAKKARİ 28.07.2020, 12:38
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Hakkari’nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) heyeti, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkür plaketi takdim etti.
Yüksekova TSO Başkanı Abdurrahman Pınar, TSO Meclis Başkanı İzzettin Metin, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seracettin Keği ve Genel Sekreter Saime Mengeç, Vali İdris Akbıyık’ı makamında ziyaret ederek Yüksekova TSO’ya verdikleri destek için kendisine teşekkür plaketi takdim etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, Yüksekova heyetine teşekkür etti.
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