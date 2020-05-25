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Vali Akbıyık, hasar gören binalarda incelemede bulundu

HAKKARİ VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ İDRİS AKBIYIK, ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE ŞEHİR MERKEZİNDE HASAR GÖREN BİNALARDA İNCELEMELERDE BULUNARAK VATANDAŞLARA ‘GEÇMİŞ OLSUN’ DİLEĞİNDE BULUNDU.

Vali Akbıyık, hasar gören binalarda incelemede bulundu

HAKKARİ VALİSİ VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ İDRİS AKBIYIK, ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE ŞEHİR MERKEZİNDE HASAR GÖREN BİNALARDA İNCELEMELERDE BULUNARAK VATANDAŞLARA ‘GEÇMİŞ OLSUN’ DİLEĞİNDE BULUNDU.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 18:41
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Vali Akbıyık, hasar gören binalarda incelemede bulundu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şiddetli rüzgar nedeniyle şehir merkezinde hasar gören binalarda incelemelerde bulunarak vatandaşlara ‘geçmiş olsun’ dileğinde bulundu.

Hakkari’de akşam saatlerinde meydana gelen şiddetli rüzgar nedeniyle birçok binanın çatısında hasar meydana gelirken, çatıların altında kalan bazı araçlar ise büyük zarar görmüştü. Vali İdris Akbıyık, şiddetli rüzgar ve fırtınaya bağlı kent merkezinde yaşanan hasarı yerinde inceledi. Bölgede incelemelerde bulunan Vali Akbıyık, vatandaşlara da ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu.

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