Kur’an muhafızları kayak merkezinde buluştu

i Hani Yatılı Kur’an Kursunda hafızlık öğrenimi görün öğrenciler kayak keyfi yaptı.

Hakkari’den 12 kilometre mesafede bulunan Merga Bütan Kayak Merkezinde düzenlenen etkinliğe hafızlık öğrenimi alan öğrencilerin yanı sıra İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, müftülük büro personelleri ile Kur’an kursu yönetici ve öğreticileri katıldı. Etkinlikte öğrencilere hitap eden İl Müftüsü Fakirullahoğlu, “Sizler Kur’an muhafızı olma yolunda tercih yaptınız. Yüce Allah, bu tercihinizden dolayı sizden ve sizi buna yönlendiren ailelerinizden razı olsun. Hafız olmak için geceleri uykudan, gündüzleri de oyun ve eğlenceden feragat ettiğinizin farkındayız. Hafızlık zor kazanılan, ancak kolay kaybedilebilen bir gerçekliktir. Bin bir güçlükle yapmaya çalıştığınız hafızlığı devam ettirmek ve ezberlediklerinizi unutmamak için aşırı yorulacağınızı da biliyoruz. Bu yorgunluğu biraz olsun gidermek ve moral motivasyon sağlamak gayesi ile kayak etkinliği düzenlemeye karar verdik. Bu konuda bizlere her türlü kolaylığı sağlayan Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğe katılan öğrenciler ise kayak yapma keyfini doya doya yaşadıklarını ifade ederek, emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür ettiler.