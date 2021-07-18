İş adamı Sabri Özel’den Irak sınırına sağlık ocağı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin Irak sınırında bulunan Tekelli köyünde hayırsever iş adamı Sabri Özel tarafından yaptırılacak sağlık ocağının temelli atıldı.

Hakkarili iş adamı Sabri Özel, doğup büyüdüğü Şemdinli ilçesine yatırım yapmaya devam ediyor. Daha önce ilçede okul yaptıran Özel, bu kez de Irak sınırındaki Tekeli köyünde sağlık ocağı yaptırıyor. Sağlık ocağının temel atma törenine Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, AK Parti İlçe Gençlik Kolları Başkanı Halis Kayran ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Yakup Güven, iş adamı Sabri Özel’le telefonda görüşerek sağlık ocağının temel atma programında olduklarını belirterek, “Bu güzel hizmet için sizlere teşekkür ederiz” dedi.

Daha sonra gazetecilere konuşan Kaymakamı Yakup Güven, sağlık ocağının en kısa sürede hizmete girmesini temenni ederek, hayırlı olmasını diledi.

İş adamı Sabri Özel ise yaptığı yazılı açıklamada, “Bu sağlık ocağı, sağlık hizmetlerinin daha kaliteli ve daha hızlı verilmesine vesile olacağı kanaatindeyim. Tekelli köyü ve çevredeki köy ve mezralarda ilk defa sağlık ocağı yaptırılacak. Köy halkımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.