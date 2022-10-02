Iraklı turizmcilerden Hakkari ve Van’a ziyaret

Irak’tan gelen 25 kişilik turizm heyeti, Hakkari ve Van’ı ziyaret etti. Van Gölü Havzası Turizm Derneği (VAHATUDER) Başkan Yardımcısı Ebubekir Zirek, Irak’ın kuzeyindeki Arap turistleri Hakkari ve Van iline taşıyacaklarını söyledi.

Irak’tan gelen 25 kişilik turizm heyetine öncülük VAHATUDER Başkan Yardımcısı Ebubekir Zirek, yaklaşık 20 yıldır turizmle ilgilendiğini söyledi. Amaçlarının Iraklı turistleri Van ve Hakkari’ye taşımak olduğunu ifade eden Zirek, “Irak’a açılan Üzümlü Sınır Kapısı 2018’den beri açık. Alt yapısında sorun olmasına rağmen şu an yolcu geçişlerine müsait. Buradan aldığımız insanları Hakkari ve Van’a getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Kuzey Irak’taki turizm acentelerine yönelik infolar düzenlediklerini belirten Zirek, “Kuzey Irak’taki acenteler vasıtasıyla güney bölgesindeki Arap vatandaşları Üzümlü Sınır Kapısı’ndan Hakkari bölgesine, buradan da Van’a taşıyoruz. 29 Eylül’de Van’da Turizm Fuarı vardı. Yaklaşık 21 turizm acentesi ile Kültür Bakanlığı yetkilileriyle beraber Van’a götürdük. 3 gün boyunca Van’daki fuara katıldık ve kenti tanıttık. Hakkari’de de şehir merkezi, seyir tepesi bölgelerini gezdirdik” ifadelerini kullandı.

Irak Kürdistan Bölgesi Turizm Genel Müdürlüğü Temsilcisi Abdullah İbrahim, kendilerini Hakkari’de ağırladıkları için bölgedeki turizm acentelerine teşekkür etti. Hakkari ve Van’da çok güzel ağırlandıklarını söyleyen İbrahim, "Doğası, kültürü bizleri çok etkiledi. İnşallah bundan sonra daha sık geleceğiz. Ziyaretimiz oldukça verimli geçti. Özelikle sınıra yakın şehirlerde ve ilçelerde hem turizm açısından hem de ticaret anlamında ilişkilerimiz daha gelişecektir. Emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim” diye konuştu.