Irak’ın sıfır noktasında öğretmen adayları için yemin töreni düzenlendi

Kuzey Irak’ın sıfır noktasında bulunan Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 35 öğretmen adayı, düzenlenen yemin töreni ile öğretmenliğe ilk adımlarını attı.

Çukurca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Halk Eğitim Merkez Müdürlüğünde 35 öğretmen adayı için yemin töreni düzenlendi. Sahnede masalara konulan Türk bayrağı üzerine ellerini koyarak yemin eden öğretmen adaylarının heyecanları gözlerinden okundu. Törenle öğretmenliğe ilk adımlarını atan öğretmenleri meslektaşları ve aileleri de yalnız bırakmadı.

Törene Çukurca Kaymakamı Hasan Kurt, Çukurca Belediye Başkan Vekili Gülseren Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, Çukurca İlçe Emniyet Müdürü, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.