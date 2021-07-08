Hakkari’deki parklar köpüklü suyla yıkandı

Hakkari’nin değişik mahallelerde bulunan çocuk parkları itfaiye ekipleri tarafından köpüklü suyla yıkandı.

Hakkari-Van karayolu üzerinde bulunan Tekser Çocuk Parkı başta olmak üzere kentin birçok mahallesinde bulunan parklar, itfaiye ekipleri tarafından köpüklü suyla yıkandı. Her gün düzenli bir şekilde çevre temizliği yapılan parklar, belediye ekipleri tarafından da yıkanıyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında park, cadde ve sokaklar köpüklü su ile yıkayarak dezenfekte ediliyor.

Belediye yetkilileri, salgınla birlikte başlatılan köpüklü su ile yıkama ve dezenfekte çalışmalarının normalleşme sürecinde de dönüşümlü olarak devam edileceğini belirttiler.